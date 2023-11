1 z 4

Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki już nie ukrywają swoich uczuć! O tym, że jurorka "World of Dance" spotyka się z byłym partnerem Doroty Gardias media plotkują już od wielu miesięcy. Para do tej pory jednak nie pojawiała się razem na oficjalnych imprezach, a w sieci trudno znaleźć ich wspólne zdjęcia- teraz to się zmieniło! Wczoraj media sugerowały, że Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki najprawdopodobniej wzięli sekretny ślub - para z dumą prezentowała ostatnio obrączki. Po informacjach o ślubie zakochani zdecydowali się na pierwsze wspólne zdjęcia przed fotoreporterami.

Zobaczcie zdjęcia z pierwszej oficjalnej imprezy Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego! Para pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

