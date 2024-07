Atmosfera wokół Festiwalu w Opolu zrobiła się gorąca! Wycofało się już kilkunastu artystów, a w ślad za nimi idą prowadzący... Jak dowiedziało się przed chwilą Party.pl z występu na opolskiej scenie zrezygnowała również Edyta Herbuś. Aktorka miała być gospodynią wieczoru After Party, prezentującego największe przeboje polskiej muzyki tanecznej. Edyta debiutowała siedem lat temu w roli konferansjerki na festiwalu Top Trendy w Sopocie i był to debiut całkiem udany. Teraz miałaby się sprawdzić w takiej roli po raz drugi, tym razem w Opolu.

Więcej: Gwiazdy rezygnują z Festiwalu w Opolu! Lista jest coraz dłuższa! ZDJĘCIA

Z jednej strony prowadzenie koncertu tematycznego byłoby dla niej sentymentalnym powrotem do korzeni tanecznych, z drugiej patrząc na to, co się dzieje wokół festiwalu uznała, że wolałaby nie być kojarzona z polityczną wrzawą – mówi Party.pl jej znajomy.