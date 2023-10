Zero waste, w dosłownym tłumaczeniu "brak śmieci", to styl życia, w którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Co zrobić, by ta filozofia zagościła w twoim domu na stałe? Wystarczą naprawdę małe kroki. Zobacz nasze wideo i dowiedz się, co w tym kierunku robi Edyta Herbuś.

Reklama