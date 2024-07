Edyta Górniak podczas koncertu Lata Zet i Dwójki

1 z 10

Edyta Górniak ma teraz bardzo pracowity okres - gwiazda przygotowuje się do nagrania nowego albumu oraz bierze udział w piątej już edycji programu "The Voice". Dla Edyty jest to powrót do show, ponieważ mogliśmy ją oglądać w trzeciej odsłonie. Wczoraj wraz z innymi jurorami pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie". Przypomnijmy: Poznaliśmy oficjalny skład jury The Voice. To będzie najlepsza edycja

Kilka godzin po występie w programie śniadaniowym, Górniak pojawiła się w Łodzi na koncercie z serii "Lato Zet i Dwójki". Fotoreporterom udało się sfotografować diwę podczas prób oraz głównego występu.

Edyta pojawiła się w dwóch stylizacjach - w każdej z nich mogliśmy podziwiać jej piękne i zgrabne nogi.

Zobaczcie zdjęcia Edyty z Łodzi: