Edyta Górniak dostała zaproszenie na galę Grammy od samej Beyonce? Polska gwiazda wzięła udział w wielkim muzycznym wydarzeniu w Los Angeles. O tym, że w towarzystwie przyjaciółek pojawiła się na gali rozdania prestiżowych nagród, Edyta Górniak poinformowała swoich fanów na Instagramie, gdzie pokazała zdjęcia z Grammy. Okazuje się, że o możliwości wzięcia udziału w uroczystości Edyta Górniak dowiedziała się zaledwie kilka dni wcześniej. A jak doszło do tego, że piosenkarka dostała zaproszenie na galę rozdania nagród Grammy i co wspólnego ma z tym Beyonce? Posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała sama Edyta Górniak!

Edyta Górniak zdradziła, jak udało się jej zdobyć zaproszenie na Grammy.

