Edyta Górniak uwielbia zaskakiwać swoimi stylizacjami. Jest ekstrawagancka i wie, co to dobry styl, chociaż czasem nawet i jej przytrafiają się wpadki. Tym razem jednak obeszło się bez tego, bo na koszalińskim koncercie Lato ZET i Dwójki wyglądała świetnie, aczkolwiek wolimy ją w innego stylu lookach.

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć stylizacji Edyty Górniak

Reklama

Edyta Górniak na występ na scenie wybrała złotą kurtkę, którą kupiła w internecie. Biała koszula Only, krawat i neonowe szpilki. Trzeba przyznać, że kurtka w tej sytuacji odegrała najważniejszą rolę. Model ten pochodzi z kolekcji Ganni. Można go kupić na Zalando. Koszt tej kurtki to 779 złotych. Warta swojej ceny? Jak uważacie?

Zobaczcie więcej zdjęć Edyty Górniak z tego koncertu: