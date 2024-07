Kilka miesięcy temu Edyta Górniak i jej ukochany, Piotr Schramm, zdecydowali się na poszukiwanie wspólnego domu. Gwiazda postanowiła wreszcie zamieszkać razem z nowym partnerem, który według mediów, namawiał ją do tego od dawna. Jak donosi magazyn "Flesz" para poszukuje wymarzonego miejsca wokół którego panowałby "buddyjski spokój".

- Edyta przykłada dużą wagę do przestrzeni. Musi czuć w niej pozytywną energię - zdradza znajoma gwiazdy.

Okazuje się jednak, że poszukiwania idealnego domu właśnie zostały przerwane. Według informacji "Flesza" Edyta Górniak stwierdziła, że w tej chwili całkowicie poświęca się muzyce:

- To półrocze zapowiada się dla mnie bardzo pracowicie. 14 lutego premierę ma mój nowy album "MY". A to dla mnie bardzo wielki i ważny moment".

Wygląda więc na to, że Piotr Schramm musi jeszcze poczekać, aż jego partnerka zakończy promocję swojej płyty.

