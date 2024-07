1 z 14

Na wczoraj konferencji TVP pojawiło się sporo gwiazd, ale tych które zawracały na siebie największą uwagę było tylko kilka. Wśród nich Edyta Górniak, która w nowym sezonie zasiądzie w jury 3. edycji "The Voice of Poland".

Diwa na czerwonym dywanie pozowała najdłużej i skupiła na sobie uwagę wszystkich dziennikarzy i fotoreporterów. Edyta wywoływana do zdjęć w pewnym momencie usiadła i z chęcią spoglądała uśmiechając się do obiektywów. Dzięki jej nieprzewidywalności połączonej z szaleństwem możemy liczyć, że nowy sezon "The Voice" będzie najciekawszym w historii polskiej edycji.

Widać, że Edyta inspiracje czerpane z buddyzmu służą gwieździe. Na konferencję Górniak wybrała letnią, świeżą i kolorową stylizację - zwiewną sukienkę, dżinsową kurtkę, potężny wisiorek i... japonki. Jak dla nas bomba!