Edyta Górniak na okładce Party. Gwiazda opowiedziała o swoich 50. urodzinach. "Jestem szczęśliwa"

Agnieszka Kaczorowska jest szczęśliwą żoną i matką, a niedawno zdradziła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na swoim instagramowym koncie artystka często porusza temat relacji pomiędzy partneram i wielokrotnie podkreśla, że rodzina dała jej spokój i ogromne szczęście. Teraz gwiazda „Klanu” odniosła się do obecnego związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego, któremu partnerowała na parkiecie w 5. edycji „ Tańca z gwiazdami ”. Tancerka przyznała wprost, że para pasuje do siebie, ale czy wróży im wspólną przyszłość? Tu pojawiają się wątpliwości… Agnieszka Kaczorowska oceniła związek Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są obecnie najpopularniejszą parą w polskim show-biznesie. Długo starali się ukrywać swój związek, ale kiedy ogłosili światu, że są razem, na Instagramie aktorki niemal każdego dnia pojawia się relacja dotycząca tego, jak zakochani wspólnie spędzają czas. Do tej pory związki Julii Wieniawy nie trwały długo, czy tym razem będzie inaczej? Swoje zdanie na ten temat wyraziła Agnieszka Kaczorowska, która od 2017 roku tworzy szczęśliwe małżeństwo z Maciejem Pelą. Zdaniem tanecznej partnerki Nikodema Rozbickiego z "Tańca z gwiazdami" aktor razem z Julią Wieniawą pasują do siebie, ale "czy to będzie ten"? Agnieszka Kaczorowska wprost mówi, że para ma jeszcze czas i potrzebuje więcej spokoju z dala od mediów, aby stworzyć relację na lata: Pasują do siebie. Czy to będzie ten? Nikodem jest w moim wieku, Julia jest sporo młodsza. Myślę, że jeszcze jest trochę czasu na to, że to nie musi to być ten, natomiast niektórzy twierdzą, że lepiej mieć dzieci do 25. roku życia, a tak naprawdę to kobieta musi wiedzieć i czuć, kiedy te dzieci chce mieć. Czy przed...