Edyta Górniak do tej pory nie miała szczęścia w miłości. Najbardziej odchorowała małżeństwo z Dariuszem K., z którym ma syna Allana. Choć para od wielu lat nie jest już razem, piosenkarka wciąż jest łączona z byłym ukochanym. Co gorsza, jej nazwisko często pojawia się w kontekście tragedii, do jakiej doprowadził ojciec Allana.

Dariusz K. niedawno wrócił do więzienia, gdzie odsiaduje wyrok za śmiertelne potrącenie 63-letniej kobiety, do którego doszło w 2014 roku. W dodatku w organizmie byłego męża Edyty Górniak wykryto kokainę. Sprawa ciągnęła się przez wiele lat i była szeroko omawiania w mediach. Niestety, na całej tej aferze ucierpiała również Edyta Górniak oraz jej syn, Allan.

Zostałam umoczona w tę okrutną historię. Wprawdzie tylko na papierze, ale gdy pisze się o tym wypadku, wciąż przywołuje się moje nazwisko. Cóż, to koszt wyborów życiowych – wyznała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem".

Piosenkarka znalazła jednak sposób na to, aby odciąć się od przeszłości i rozpocząć nowy rozdział w życiu.

Muszę wyjść za mąż. Nie będę już wtedy byłą żoną bo będę zamężna. Może tak to od siebie odepchnę? – zastanawia się artystka.

Czy w takim razie w jej życiu pojawił się ktoś, z kim chciałaby się związać przysięgą małżeńską? Edyta Górniak zapewnia, że na razie jest singielką. Choć zdarza jej się umawiać na randki, piosenkarka wciąż boi się zaufać kolejnemu mężczyźnie.

Mamy nadzieję, że niebawem się to zmieni, a Edyta Górniak znajdzie prawdziwą miłość!

Dariusz K. decyzją sądu wrócił niedawno do więzienia