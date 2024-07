Decyzją sądu aktor musi się poddać testom DNA.

"Mel wie, że to dziecko Eddiego i nawet przez chwilę w to nie wątpiła. Jest jednocześnie zszokowana, że musiała w sądzie domagać się tego, żeby Eddie przyznał się do ojcostwa" - napisał brytyjski dziennik "The Sun".

32-letnia Mel była zdruzgotana po tym jak Eddie zostawił ją w zeszłym roku, mówiąc całemu światu, że nic ich nie łączyło.

Aktor nie widział ani Mel, ani jej dziecka Angel Iris od czasu narodzin.

