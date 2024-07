Ecobeauty to całkowicie nowa propozycja dla kobiet poszukujących nie tylko kosmetyków do skutecznej pielęgnacji skóry, ale także takich, które w minimalnym stopniu oddziaływują na środowisko naturalne. Co ciekawe kosmetyki z tej serii dzięki technologii Natural Pro Blend™ wzmacniają i chronią skórę twarzy przywracając jej młodzieńczy, naturalny wygląd bez drobnych zmarszczek i cieni. Ecobeauty Oriflame jest pierwszą linią kosmetyczną na świecie z segmentu kosmetyków popularnych uwierzytelnioną przez aż cztery rozpoznawalne organizacje społeczne dbające o zrównoważony rozwój planety!

Produkty Ecobeauty

Seria produktów Ecobeauty składa się z trzech wzajemnie uzupełniających swoje działanie produktów:

Wygładzający krem na dzień Oriflame Ecobeauty – Innowacyjny i naturalny, kompleksowy antyoksydacyjny krem na dzień pomaga wygładzić skórę, wzmacnia jej barierę ochronną i pomaga w walce z niedoskonałościami. Zabezpieczony w hermetycznym opakowaniu. Testowany dermatologicznie. cena: 69 zł/50 ml

Wygładzający krem na noc Oriflame Ecobeauty – Ten kompleksowy, antyoksydacyjny krem na noc, intensywnie odżywia, chroni i regeneruje skórę podczas snu. Zabezpieczony w hermetycznym opakowaniu. Testowany dermatologicznie. cena: 69 zł/50 ml

Wygładzający krem pod oczy Oriflame Ecobeauty – Ekskluzywna, lekka i naturalna formuła kremu wygładza delikatne zmarszczki i redukuje opuchliznę i cenie wokół oczu. Testowany dermatologicznie. cena: 69 zł/50 ml