Książki towarzyszą nam nie tylko w czasie długich, zimowych wieczorów. Są także doskonałymi kompanami w czasie opalania, a audiobooki umilą kilkugodzinną, wakacyjną wyprawę. Nie, absolutnie nie uważamy, że czas tradycyjnych książek mija! Co więcej, jesteśmy ich wielkimi miłośniczkami. Bywają jednak sytuacje, w których dostęp do nich jest utrudniony, jak np. teraz w czasie pandemii, gdy lepiej opuszczać dom tylko w pilnych sprawach, a więc niekoniecznie do księgarni czy biblioteki. Inną sytuacją jest wakacyjny wyjazd i… ograniczona pojemność walizki. Aubiobooki są świetnym rozwiązaniem podczas długiej jazdy samochodem, czy rowerowej wycieczki. Słowem – ebooki i audiobooki naprawdę doskonale sprawdzają się w momentach, gdy trudno zabrać lub czytać tradycyjną książkę. W doborze odpowiednich tytułów pomoże aplikacja Huawei App Gallery, w której znajdziesz Empik Go z bogatą ofertą ebooków i audiobooków.

1. „Motyw ukryty. Z archiwum profilera” Katarzyna Bonda, Bogdan Lach

Ten audiobook przeniesie cię w świat zbrodni. Co więcej, będą to historie prawdziwe. Autorzy krok po kroku pokażą ci kolejne etapy poszukiwać sprawców zbrodni. Dowiesz się, jak odnajdywać dowody w miejscach, gdzie pozornie ich nie ma. Czy potrafiłbyś wskazać podejrzanego? Oni tak. Przed tobą odkryją tajniki swojej pracy. "Współpraca Bogdana Lacha – najlepszego polskiego profilera, z Katarzyną Bondą – wybitnym dziennikarzem śledczym, po raz kolejny zaowocowała bestsellerem. Książkę czyta się z zapartym tchem, ponieważ rzeczywistość kryminalna tworzy najlepsze scenariusze" – powiedział dr Jerzy Pobocha, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. To chyba najlepsza recenzja, prawda?

2. „Pacjentka” Alex Michaelides

To najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku. Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson wiedzie życie, jakiego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. Jednak pewnego wieczoru, gdy jej mąż Gabriel wraca do domu, Alicia pięć razy strzela mu w głowę. Od tego momentu kobieta przestaje mówić. Nikt poza nią nie wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove. Czy psychoterapeucie uda się wyciągnąć informacje od pacjentki? Co tak naprawdę było motywem zbrodni?

3. „Pamiętnik ze starej szafy” Joanna Jax

Zwariowana rodzina, nieobliczalni przyjaciele, a wreszcie proza życia przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, widziana oczami młodości. Wzniosłość na przemian przegrywa z drapieżną chęcią przeżycia przygody. Historie czwórki przyjaciół wkraczających w dorosłe życie, szalonego dziadka Staśka i ciotek: Felicji, której największym pragnieniem jest powtórne zamążpójście, i Amelii – despotki wzbudzającej strach całej rodziny. Dawka śmiechu gwarantowana!

4. „Narzeczona na chwilę” Monika Serafin

Mackenzie Wilson z powodu tragicznego wypadku samochodowego swojej siostry i jej męża musiała rzucić studia i zająć się małą siostrzenicą. Podjęła więc pracę sprzątaczki w firmie Warrick Industries. Pewnego dnia, sprzątając biura znajdujące się na najwyższych piętrach budynku, przypadkiem spotyka prezesa firmy. Po krótkiej wymianie zdań Quinten Warrick postanawia zatrudnić ją jako asystentkę. Ich współpraca dobrze się zapowiada. Wkrótce okazuje się, że Quinten ma pewien problem. Jego dziadek, założyciel firmy, obiecał przekazać swoje udziały wnukowi tylko wtedy, gdy ten ożeni się przed trzydziestym rokiem życia. Mężczyzna ma dwa tygodnie, żeby znaleźć narzeczoną i sfinalizować związek. Zapowiada się niezła farsa i ubaw do ostatnich stron.

5. „Nieidealnie dopasowani” Melanie Harlow, Corinne Michaels

Pierwsza zasada zawodowej swatki: Nie zakochuj się w swoim kliencie. Jednak Willow złamała tę zasadę, kiedy zakochała się w Reidzie Fortino – swoim najlepszym przyjacielu, który był jednocześnie jej klientem. Miała mu znaleźć dziewczynę. Myślała, że to będzie łatwe. Nie było. Willow musi uwodnić matce, że jest w stanie przejąć jej biznes – firmę zajmującą się dobieraniem idealnych partnerów. Inaczej rodzinny interes zostanie zamknięty. Reid zgadza się zostać jej klientem i w ten sposób pomóc przyjaciółce. Do tej pory stałe związki lub małżeństwo go nie interesowały, ale tym razem daje się namówić na swatanie. Im więcej czasu tych dwoje spędza razem, próbując znaleźć Reidowi idealną dziewczynę, tym bardziej Willow chciałaby mieć go tylko dla siebie… Wszystko zaczyna się komplikować – Willow nie tylko może zrujnować rodzinny biznes, ale też stracić swoje serce.

Aplikacja AppGallery HUAWEI - dlaczego warto ją mieć?

Zamiast kupować pojedyncze ebooki i audiobooki, skorzystać z aplikacji. Huawei AppGallery to autorski sklep z aplikacjami marki, w którym znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji, a w sumie blisko 35 000 aplikacji z całego świata. Z dnia na dzień ta liczba rośnie! Tam właśnie znajdziesz Empik Go i TIDAL. Na użytkowników najnowszych smartfonów Huawei Y6p i Y5p, a także tabletu MatePad T8 czekają niesamowite benefity:

kupon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) w aplikacji Allegro

bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go

6 miesięcy dostępu do Tidal bezpłatnie

dostęp do audiobooków i podcastów z biblioteki TOK FM za 0 zł

bezpłatny, bezterminowy dostęp do AutoMapy dla najnowszych urządzeń Huawei.

Jeśli chcesz skorzystać z prezentów, wystarczy pobrać wspomniane aplikacje ze sklepu Huawei AppGallery. Takie oferty lubimy!

Materiał powstał z udziałem marki Huawei.