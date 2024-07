To już prawie rok od kiedy Anna Mucha została mamą. Ostatnie miesiące gwiazda poświęciła oczywiście na wychowanie Stefanii, a teraz zdecydowała się na powrót do swojego zawodu, czyli aktorstwa. Niedawno pokazywaliśmy wam jak Mucha przygotowuje się do spektaklu "Single i remiksy" (zobacz), a teraz mamy kolejną dobrą wiadomość - już dzisiaj zobaczymy ją w "M jak miłość". Oto jak producenci kultowego serialu zapowiadają powrót granej przez Muchę, Madzi Marszałek:

Po długiej nieobecności spowodowanej wyjazdem na misję, Madzia wraca do Polski. Inteligentna i temperamentna młoda kobieta udowodni, że bierze życie w swoje ręce. Bohaterka postanawia wykorzystać słabość Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek) i złożyć mu kuszącą propozycję. Jaką? Czy Paweł zdoła oprzeć się urokowi Magdy, czy też odreaguje rozwód z Joanną (Agnieszka Więdłocha) w ramionach przyjaciółki?

Będziecie oglądać Muchę w "M jak miłość"? W końcu sama niedawno przyznała, że lubi spędzać czas na planie serialu i dlatego też "producenci zagwarantowali jej niezły komfort".