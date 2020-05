Program TV na sobotę i niedzielę 16-17 maja. Co oglądać wieczorem? "Sicario", reportaż o Alicji Szemplińskiej i Gala Kabaretowa

Co oglądać z telewizji w sobotę i niedzielę, 16 i 17 maja? Przedstawiamy propozycje największych stacji: Polsatu, TVN oraz TVP1. Na co możecie się przygotować? Na prawdziwe filmowe hity, w tym "Sicario", na odrobinę humoru i „Świętokrzyską Galę Kabaretową” oraz wyjątkowy materiał o Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę na Eurowizji 2020.

Weekend z Polsatem, 15 i 16 maja 2020

W Polsacie sobotę zaczniemy z Zenkiem Martyniukiem w „Disco Polo – 25 lat później”, gdzie artysta przypomni swoją legendarną 50-tkę. Na Instagramie i Facebooku Polsatu Maciej Dowbor porozmawia ze swoim gościem na live czacie #wszystkobędziedobrze. Wieczór rozkręci dzielna panda Po w superprodukcji „Kung Fu Panda 3”. W odcinku specjalnym „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” będą niezapomniane emocje - występy artystów, które najbardziej poruszyły jury i publiczność. Zobaczymy między innymi wspaniałą transformację Mateusza Ziółko w Zbigniewa Wodeckiego, Rafała Szatana w Jasona Derulo czy Adama Strycharczuka w roli Katie Meluy.

M. Zawada

Z kolei na niedzielny wieczór przygotowaliśmy żarty i skecze bawiące do łez prosto ze „Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej”.

TVN, co oglądać w weekend w TVN 16 i 17 maja?

W TVN w sobotę wieczorem możecie obejrzeć film "Wytańczyć marzenia" (godz. 20.00). Tancerz Pierre Dulaine podejmuje się pracy z grupą nastolatków bez życiowych aspiracji. Początkowo niechętni uczniowie z czasem odkrywają magię tańca, przełamując wewnętrzne bariery. O godzinie 22.25 przygotujcie się na seans "Domu nad jeziorem". Kate opuszcza dom nad jeziorem. W skrzynce pocztowej zostawia adresowany do kolejnego lokatora list z prośbą o przesyłanie korespondencji pod wskazany adres. Pewnego dnia nowy lokator odpisuje.

W TVN w niedzielę czas na seans "Drugiej Twarzy". Emerytowany agent CIA, Paul Shepherdson, powraca do służby po zabójstwie senatora. Poszlaki wskazują radzieckiego agenta, z którym Shepherdson miał przed laty do czynienia. A następnie o 22.05 film "Sicario" (polecamy bardzo!). Niedoświadczona, próbująca przestrzegać reguł agentka FBI bierze udział w operacji zlikwidowania bossa meksykańskiego kartelu narkotykowego. Jej przewodnikiem jest tajemniczy konsultant.

TVP 1 - co oglądać w weekend 16-17 maja?

W sobotę wieczorem w TVP1 obejrzycie reportaż o utalentowanej wokalistce Alicji Szemplińskiej, która miała reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2020. Niestety, pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany.

East News

W niedzielę "Stulecie Winnych". W Brwinowie trwają radosne przygotowania do ślubu. Mania wreszcie pogodzona z rzeczywistością, nie czeka już na Pawła i pozwala sobie na pełne uczucie do Ryszarda. Nikt z Winnych nie ma świadomości, że w tym samym czasie Paweł Bartosiewicz, żołnierz podziemia niepodległościowego, jest brutalnie przesłuchiwany. W więzieniu wciąż przebywa Łucja. Skazana tylko na siebie, nie liczy już na pomoc Jaśka. Uznaje, że romans z Walczakiem da jej większe szanse na odzyskanie wolności. Michał pragnie poślubić Anię i nie może zrozumieć, dlaczego ukochana wciąż go zbywa. Śniegocki dostaje propozycję awansu - może zostać kierownikiem robót przy budowie Pałacu Kultury. Wyższa pensja, wyższy prestiż... musi jednak spełnić jeden warunek. Ania nie rozumie jego motywacji, między parą dochodzi do ostrej i raniącej obie strony wymiany zdań.

Instagram

Następnie koncert "Cała Polska śpiewa dla św. Jana Pawła II". Podczas koncertu zostaną przypomniane najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II. Dziedzictwo duchowe papieża odmieniło Kościół i wpłynęło na losy świata. Koncert poprowadzi Tomasz Wolny.