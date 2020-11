Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. Wiele gwiazd już rozstało się z nałogiem, teraz czas na ciebie

19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. To nietypowe święto ma już bardzo długą tradycję. Wszystko zaczęło się w latach 70., od apelu do czytelników lokalnej gazety w Minnesocie. Palacze, którzy wyrzekli się papierosów na jeden dzień, mieli szansę pojawić się na okładce magazynu.

Dziś cele są bardziej ambitne – zupełne zerwanie z paleniem. Rosnąca świadomość szkodliwości nałogu sprawiła, że na całym świecie wprowadzono szereg zakazów i ograniczeń, które doprowadziły do spadku liczby palaczy. Jednak nie wszystkim udało się rzucić. Według WHO papierosy nadal pali ponad miliard ludzi na całym świecie. Najwięcej… w Europie. Raport WHO European Tobacco Use 2019 podaje, że pali średnio 29 proc. Europejczyków. Na Starym Kontynencie palenie (zbyt) długo było akceptowanym zwyczajem, a europejskie ikony XX wieku regularnie fotografowały się z papierosem w ręku: Brigitte Bardot, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve...

Rzucanie palenia w Polsce

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Minimalnie lepiej od średniej. Raport CBOS „Palenie papierosów” szacuje, że ok. 26% społeczeństwa pali. Przedstawione w raporcie wykresy wskazują także, że w naszym kraju papierosy częściej palą mężczyźni, kobiety jednak rzadziej decydują się na porzucenie nałogu.

Dlaczego tak trudno wytępić nałóg do zera? Dużym problemem są częste nawroty palenia: „Przyjmuje się, że realnie 1-2 na 100 pacjentów leczonych z nikotynizmu wychodzi z nałogu i rzuca papierosy” – stwierdził podczas konferencji naukowej „Immunologia dorosłych 2020" prof. Rafał Pawliczak, alergolog i pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z myślą o osobach silnie uzależnionych, które bezskutecznie próbują rzucić lub wracają do palenia opracowano strategię redukcji szkód. Chodzi o zastąpienie papierosów alternatywnymi wyrobami dla palaczy, tzw. „produktami bezdymnymi”, do których zalicza się przebadane podgrzewacze tytoniu oraz wystandaryzowane e-papierosy.

W Polsce tę strategię rekomenduje Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych. Osobom, które podjęły nieskuteczne próby wyjścia z nałogu, poleca się zastąpienie papierosów przebadanymi podgrzewaczami tytoniu. W produktach tych nie zachodzi proces spalania – specjalne wkłady z tytoniem są jedynie podgrzewane do znacznie niższej temperatury niż ma to miejsce w przypadku palenia papierosów. Dzięki temu nie wytwarzają dymu, lecz aerozol, który zawiera znacznie mniej substancji toksycznych w porównaniu do dymu papierosowego. Wśród tego typu urządzeń najlepiej przebadany pod kątem medycznym jest podgrzewacz IQOS.

Rzecz jasna, każdy wyrób tytoniowy jest szkodliwy i obarczony ryzykiem dla zdrowia. Jednak może być ono różne w przypadku poszczególnych produktów. Bo nikotyna, choć jest silnie uzależniająca, podnosi nasze ciśnienie krwi i tętno, nie jest jednak substancją rakotwórcza. Z kolei powstający w procesie spalania dym papierosowy zawiera aż 7 tys. związków chemicznych. 93 z nich uznawanych jest za szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe, a ok. 70 za rakotwórcze. Dlatego alternatywą dla zatwardziałych palaczy może być przejście na produkty, w których do procesu spalania w ogóle nie dochodzi, np. podgrzewacze tytoniu, takie jak IQOS, skutkiem czego jest ograniczenie narażenia na substancje toksyczne, w tym substancje smoliste.

Tak w skrócie wygląda walka z nałogiem tytoniowym w Polsce i na świecie, a jak przedstawia się sytuacja w Hollywood? Wśród światowych gniazd trudno już znaleźć palaczy, mimo że 10 czy 15 lat temu papierosy pojawiały się na większości zdjęć z show-biznesowych bankietów. Jak gwiazdy poradziły sobie z nałogiem? Jakie metody na rzucenie palenia wypróbowały?

Radykalna zmiana stylu życia

Choć według przytoczonych wyżej szacunków aż 95% samodzielnie rzucających palenie wraca do nałogu, nawet w show-biznesie nie brakuje inspirujących historii. Jedną z gwiazd, które otwarcie mówią o uzależnieniu od tytoniu i trudnościach w jego rzuceniu jest Lady Gaga. Wokalistka przestała palić dopiero w tym roku, właściwie z dnia na dzień, a bardzo ostre fizyczne objawy odstawienia towarzyszyły jej przez tydzień. Brutalna szczerość Gagi ma konkretny przekaz: jeśli nie palicie, nigdy nie zaczynajcie!

Trzymamy kciuki za Gagę, bo wiele z jej starszych koleżanek z show-biznesu wracało do nałogu kilkakrotnie. Udawało się dopiero, gdy rzuceniu palenia towarzyszyły daleko idące zmiany w szeroko pojętym stylu życia. Przykładowo Jennifer Aniston próbowała pozbyć się papierosa przez 9 lat, a w leczeniu nałogu na pewno nie pomagał jej wyjątkowo medialny i stresujący rozwód.

Kluczowym krokiem ku zdrowiu stała się dla aktorki fascynacja jogą i przyjaźń z trenerką Mandy Ingber. „Dzięki niej w moim życiu pojawiła się joga i to kompletnie je zmieniło”- wyznała gwiazda w wideo promującym zajęcia koleżanki. Nowa pasja sprawiła, że Aniston uważniej przyjrzała się swojej diecie i używkom. Ostatecznie, poza papierosami wyrzuciła ze swojego życie niezdrową żywność oraz wszelkie napoje z kofeiną.

Skuteczną motywacją do kompleksowych zmian często okazuje się założenie rodziny. To ciąża zmusiła Kate Hudson do rzucenia palenia i, podobnie jak w przypadku Jennifer, zrobienia kilku kroków w stronę zdrowszego stylu życia: zmiany diety, zainteresowania sportem. Dziś Hudson jest nie tylko aktorką i mamą, ale także bizneswoman specjalizującą się w wellness. Wydała książkę o zdrowiu, ma własną markę ubrań fitness, a ostatnio – także linię suplementów.

Hipnoza i siła podświadomości

Nie umiesz rzucić palenia siłą woli? Rozsądnym krokiem jest konsultacja z lekarzem wyjście z nałogu pod kontrolą specjalisty. Jednak wiele sław często wybiera mniej lub bardziej ekscentrycznych „ekspertów”, niemających nic wspólnego z medycyną, a którzy dzielą między sobą całą hollywoodzką śmietankę byłych palaczy…

Niejaki Yefim Shubentsov, posługujący się pseudonimem Szalony Rosjanin, specjalizuje się w hipnozie i bioenergoterapii. Z jego usług korzystała np. Drew Barrymore, która dzieciństwo na planie filmowym przypłaciła wieloma uzależnieniami. Gośćmi bostońskiego gabinetu Shubentsova byli też Courtney Cox i były mąż David Arquette. Gwiazda „Przyjaciół” ujawniła w magazynie „New You”, że była bardzo zaskoczona, gdy jedna sesja hipnozy pozbawiła ją pokusy palenia.

Na Wschodnim Wybrzeżu gwiazdorską sławą cieszy się inny hipnotyzer, Kerry Gaynor z Santa Monica. Z jego usług korzystał np. Matt Damon, który postanowił rzucić nałóg ze względu na założenie rodziny. Jeszcze głośniejszy był przypadek Charlize Theron, której zdarzało się wypalać trzy paczki papierosów dziennie i miała już za sobą kilka nieudanych prób rzucenia nałogu.

Na czym polega metoda Gaynora, który chwali się 85-procentową skutecznością? Terapia to trzy spotkania, z których kluczowe jest drugie, czas rozstania z papierosem. Amerykanin wierzy, że uzależnienie nie jest kwestią samej substancji, ale relacji pacjenta z używką. Lekarze by się z tym nie zgodzili, ale jeśli wierzyć sławnym klientom Gaynora, potęga podświadomości potrafi zdziałać cuda.

W Polsce od hipnotyzerów bardziej popularni są specjaliści od akupunktury. Czy w ogóle warto spróbować alternatywnych terapii? Na pewno warto kierować się zdrowym rozsądkiem, szukać pomocy u specjalistów i nie dać złapać się na cudowne metody rzucania palenia. To wymagający proces, który jednak przyniesie niezwykle dużo korzyści. Zamiast szamanów, polecamy grupę wsparcia w postaci przyjaciół i rodziny, która będzie nas dopingować, nawet jak nam powinie się noga.