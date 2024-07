Już rok minął odkąd książę William i Kate Middleton powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ich ceremonia ślubna, która miała miejsce 29 kwietnia w Londynie, była największym wydarzeniem towarzyskim minionego roku. Para zdecydowała, że ten szczególny w ich życiu dzień spędzą z dala od blasku fleszy i wścibskich fotoreporterów.

Jak na razie nie udało się ustalić, co tak na prawdę robi tego dnia książęca para. Wiadomo tylko, że swoją rocznicę świętują w groni bliskich przyjaciół. A jak Brytyjczycy oceniają księżną Catherine? Są nią zachwyceni. Ich zdaniem księżna nie traktuje nikogo z wyższością i nie zatraciła w sobie naturalności. Chętnie rozmawia z ludźmi i pozuje do zdjęć. Co więcej, Kate stała się również ikoną stylu i dobrego smaku, a większość Brytyjek stara się na niej wzorować.

