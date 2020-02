Bitwy drużyny Tomsona i Barona w "The Voice Kids 3" zobaczymy już dziś o godzinie 20:05 na antenie TVP 2. Chłopaki muszą zdecydować, które sześć osób przejdzie do etapu Sing Off. Finalnie poznamy trzy nazwiska dzieci, które dostaną się do finału trzeciej edycji show. Kogo wybiorą Tomson i Baron? O tym przekonamy się już dziś, a tymczasem zapraszamy do rozwiązania quizu!

Zobacz także: Pierwsze bitwy w "The Voice Kids": Cleo nie jest w stanie powstrzymać łez! "Słowa uderzające prosto w serce"