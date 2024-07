G-Star RAW słynie z doskonałych dżinsowych kreacji. Holenderska marka specjalizuje się w pracy na właśnie tym materiale, a swój kunszt doprowadziła prawie do perfekcji.

Wiosenne propozycje G-Star RAW, to klasyczne zestawy inspirowane zeszłym stuleciem. Widoczne są wpływy lat 70. i 80. XX wieku.



Dzwony, dopasowane dżinsowe koszule i spodnie o długości 3/4, to trendy jakie lansuje marka na przyszły sezon wiosenno-letni.



Jak oceniasz projekty G-star RAW?

Reklama



jm