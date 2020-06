"Dziewczyny z Dubaju": Paulina Gałązka przefarbowała włosy na jasny blond na potrzeby roli! 

Paulina Gałązka, znana m.in. z seriali "Znaki", "Na dobre i na złe" czy "Pierwsza miłość", zagra jedną z głównych ról w filmie "Dziewczyny z Dubaju", którego produkcją zajmuje się m.in. Doda. Zdjęcia ruszą niebawem, tymczasem aktorka przeszła sporą metamorfozę! Znów jest blondynką. Zobaczcie!

Film "Dziewczyny z Dubaju" może być najgłośniejszą kinową premierę 2021 roku! W obsadzie znalazła się plejada gwiazd - m.in. Jan Englert czy Katarzyna Figura, ale również Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk, Kasia Sawczuk czy właśnie Paulina Gałązka. Produkcja dotyczy słynnej "afery dubajskiej" z udziałem polskich prostytutek:

Po raz pierwszy w swojej filmowej karierze podejmuję temat bohatera, a raczej bohaterki, która nie jest w jednoznaczny sposób pozytywna. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i nowa droga, zupełnie nowe doświadczenie. Wszyscy jednak kochamy filmy o gangsterach i fascynujemy się mrocznymi bohaterami, mimo że wiemy, że są to ludzie o wątpliwej moralności. Robimy więc kino gangsterskie tylko, że z dziewczynami lekkich obyczajów w roli głównej. Ciemna strona ludzkiej natury, to do czego być może każdy z nas jest zdolny bądź nie jest, to temat, który zawsze fascynował i widzów, i filmowców. Takie pytanie chciałabym, żeby widz zadał sobie po wyjściu z kin - mówi reżyserka obrazu, Maria Sadowska