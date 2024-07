1 z 5

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska zostali przyłapani na ulicach Warszawy. Para wybrała się razem na zakupy, po czym odjechali luksusowym audi.

Gwiazdor "M jak miłość" już nie ukrywa swojego związku z młodszą koleżanką z serialu. To właśnie na planie hitu TVP2 para poznała się i jak widać zakochała. Co więcej, według informacji Faktu, para postanowiła razem zamieszkać. Wygląda więc na to, że Krystian Wieczorek i Maria Szafirska mają wobec siebie poważne plany...

