Tomek Karolak ma od kilku tygodni nową dziewczynę. To piękna modelka i piosenkarka Magda Malicka. Magda mieszka na stałe w Los Angeles, gdzie wciąż odnosi sukcesy w modelingu. Do Polski do tej pory przyjeżdżała sporadycznie. Była więc mała szansa, że Magda spotka się z Tomkiem Karolakiem gdyby nie ... jego młodszy kolega z planu "Rodzinki.pl", Maciej Musiał. Maciek od kilku lat przyjaźni się z Magdą i to on wpadł na pomysł, aby pojawiła się w jednej ze scen „Rodzinki.pl”

– Magda była pewna, że po zakończeniu zdjęć natychmiast wróci do Ameryki. Traktowała to po prostu jako zabawny epizod - mówi znajoma modelki

Stało się jednak inaczej i dzisiaj Tomek i Magda stanowią jedną z najgorętszych par show-biznesu.

Tomek od kilku tygodni jest bardzo zakochany!

