Magazyn „Party” ma już 8 lat! Z tej okazji redakcja 8 wyjątkowych kobiet na swoje 8 urodziny – w tym gronie znalazły się kobiety ważne dla Polek z różnych powodów. Jedną z nich jest Ewa Chodakowska, która stała się kimś więcej niż tylko znaną trenerką fitness. To już przyjaciółka Polek! Radzi im, co mają zrobić nie tylko ze swoją nadwagą, ale i...życiem. Jej profil ma Facebooku obserwuje ponad półtora miliona fanów, a Instagram 500 tysięcy. Wszystko, co powie Chodakowska ma swoją moc i potencjał reklamowy. W „Party” czytamy, że Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis są najlepszymi "ambasadorami" Grecji w Polsce!

"Ilość kupowanych wakacyjnych wycieczek w tym kraju znacznie wzrosła, odkąd Chodakowska zaczęła na swoich profilach w internecie pokazywać zdjęcia z podróży do Grecji, w szczególności z wyspy Mykonos. Ludzie pytają wprost w biurach podróży, że chcą pojechać tam, gdzie Chodakowska", donosi informator "Party"

O innych sukcesach Ewy Chodakowskiej i jej przepisie na zawrotną karierę, przeczytacie w najbliższym "Party".

