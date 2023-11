Siostra Kory również trafiła do domu dziecka w Jordanowie prowadzonego przez zakonnice. Siostry były okrutne - Korę i "Hanię" rozdzielono, bito, karano za najmniejsze przewinienia. Artystka nigdy nie ukrywała, że przeszła piekło. Siostra gwiazdy zdradziła wstrząsające szczegóły z pobytu w placówce:

Byłyśmy tam razem, ale nas rozdzielono. To było okrutne, bardzo okrutne... Tam istniał taki podział, do dziś nie mogę sobie tego wytłumaczyć, że maluchy miały inne zajęcia. Tęskniła za mną, czego nie byłam do końca świadoma. Też byłam dzieckiem. Pamiętam, jak spotkałyśmy się w holu. Maluchy szły w jedną stronę, my w drugą. Oleńka zatrzymała się, bo mnie zobaczyła, rączki wyciąga do mnie i… Zakonnica pociągnęła ją mocno, uderzyła w czubek głowy. Ona taka biedna popatrzyła na mnie smutnymi, wielkimi oczami. Nawet nie zapłakała. Skoczyłam wtedy jak tygrysica, dlaczego ta zakonnica bije moją siostrę. No, efekt był taki, że musiałam klęczeć w kącie z rękami do góry. Tamte doświadczenia odbiły się pewnie na tej ciągłej żądzy miłości Oleńki – mówi siostra Kory w Wysokich Obcasach.