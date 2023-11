4 z 9

Julia Wróblewska

Julia Wróblewska rozpoczęła swoją karierę w wieku zaledwie 8 lat. To właśnie wtedy zagrała jedną z głównych ról w filmie "Tylko mnie kochaj". Aktorka wcieliła się tam w postać Michaliny, córki bohatera granego przez Macieja Zakościelnego. Kino upomniało się o nią kilka lat później. Julia Wróblewska zagrała w filmie "Listy do M.". Później pojawiła się w jego kontynuacji. Oprócz tego zagrała też między innymi w "M jak miłość". Ostatnio mogliśmy ją za to podziwiać w show TVN "Agent. Gwiazdy 3". Niestety, nie udało jej się dojść do finału.

Zobacz także: Julia Wróblewska i Julia Wieniawa po maturze nie poszły na studia. Czy to była dobra decyzja?