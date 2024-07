Już dziś przez ulice Warszawy przejdzie Parada Równości, która ma na celu m.in. obronę praw mniejszości seksualnych w Polsce czy naukę tolerancji. W ubiegłym roku doszło do poważnego incydentu. Jeden z uczestników, poseł Robert Biedroń, został pobity przez przeciwnika kontrowersyjnej imprezy. Przypomnijmy: Skandal na Paradzie Równości! Robert Biedroń został pobity

Do Parady Równości w tym roku intensywnie przygotowuje się również Dżaga, czyli Mariusz Ząbkowski. Przyjaciel Dody, której jest także jej sobowtórem, jak co roku chce zaskoczyć kreację wszystkich uczestników pochodu. W rozmowie z AfterParty.pl zdradził, za kogo chce się przebrać. Będzie to niezwykłe wcielenie:

Tak, Parada Równości jest super. Moja charakteryzatorka, Beata Jankowska, wraz z firmą Mac Cosmetics, przerabiają mnie w Czarownicę, czyli postać w którą wcieliła się "Angelina Jolie w Maleficent". Tylko będzie bardziej seksowna ta czarownica, bo ja tak nie potrafię tak iść w płaszczu i mówić "I''''''''am not afraid", ja to muszę "I am not afraid" z nogą, ewentualnie jakoś tam jako "Venus". Charakteryzacja jest boska, ja się nie mogę doczekać, będą takie kości, rogi, będzie super - mówi Mariusz

Dżaga ma jednak zupełnie inne podejście do imprezy niż kiedyś:

Kiedyś Parada Równości była dla mnie bardziej emocjonalna, bardziej gdzieś tam zależało mi,żeby bronić praw mniejszości seksualnych ,ludzi których się tam tępi w tym kraju. Teraz to się zmieniło, to się zrobiła impreza polityczna, dlatego też nie jadę na żadnej platformie, moja czarownica idzie z buta razem z klubem za moimi plecami. Jesteśmy jakby wolnymi ludźmi, którzy idą reprezentować siebie, przy okazji może trochę o tej tolerancji opowiemy ludziom, którzy o tym nie wiedzą. Na pewno jednak tak się nie angażuje jak kiedyś, bo nie ma sensu - przekonuje przyjaciel Dody

Wybieracie się na Paradę w tym roku?

