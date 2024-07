Reklama

Natalia Lesz bardzo ambitnie podchodzi do swojej pracy i stara się wykonywać ją na najwyższym poziomie. Począwszy od sesji zdjęciowych, poprzez koncertowe show, aż skończywszy na teledyskach. Gwiazda pokazała dzisiaj swój drugi klip do singla "In Love". Pierwszy premierę miał kilka miesięcy temu i nawiązywał do kontrowersyjnego tematu sponsoringu. Zobacz: "Dostawałam propozycje sponsoringu"

Zdjęcia do drugiej wersji klipu Natalia kręciła w Stanach Zjednoczonych wczesną jesienią 2012 roku. Teledysk artystka opublikowała ze względu na liczne prośby fanów, którzy zachwyceni byli trailerem sprzed roku.

W porównaniu z pierwszą wersją klipu (przypominamy poniżej), która lepsza?

Poprzednia wersja teledysku:

Natalia Lesz na lotnisku przed wylotem do USA, gdzie kręciła teledysk "In Love 2":