Pierwszy sezon serialu "Miłość na bogato" cieszył się sporą oglądalnością i rewelacyjnymi wynikami w sieci. Internauci wprawdzie wyśmiewali produkcję i jej aktorów, ale jednocześnie nabijali imponujące statystyki odtworzeń serialu, generując przy tym tysiące postów na Facebooku. Niedawno zadebiutował drugi sezon "Miłości..." i pojawiły się w nim nowe twarze.

Premierze kolejnej serii perypetii Marceli Leszczak i Moniki Pietrasińskiej wprawdzie nie towarzyszyło aż takie zainteresowanie i to widać po opublikowanych właśnie wynikach oglądalności. Według najnowszych danych, pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu oglądało średnio 34,6 tysięcy widzów. Jest to wprawdzie wynik znacznie lepszy w porównaniu do premierowej serii, ale cząstkowe dane nie pozostawiają już złudzeń - trzeci odcinek oglądało już tylko 10,7 tysiąca widzów i tendencja spadkowa prawdopodobnie się utrzyma.

Spadło również zainteresowanie internautów - pierwszy i jedyny udostępniony odcinek w sieci zanotował tylko 6 118 odtworzeń. Warto podkreślić, że premierowy odcinek pierwszej serii miał prawie milion obejrzeń. Wygląda więc na to, że producenci będą musieli sięgnąć po odważniejsze triki, by odzyskać straconą publiczność.

