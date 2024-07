Na Wyspach Brytyjskich prawdziwa euforia - w poniedziałek ogłoszono oficjalnie, że księżna Kate spodziewa się drugiego dziecka. Plotki o błogosławionym stanie księżnej krążyły już od kilku tygodni, ale dopiero teraz doczekaliśmy się potwierdzenia. To już trzeci miesiąc, co oznacza, że podczas ostatnich publicznych wystąpień, Kate była już przy nadziei. Przypomnijmy: Ostatnie zdjęcia Kate przed ogłoszeniem ciąży. Już wtedy dawała sygnały

Wiadomość wywołała prawdziwą lawinę publikacji w mediach, które zdają się ścigać, kto zaserwuje czytelnikom bardziej szczegółowe informacje lub co więcej - bardziej zaskakujące. Kilka brytyjskich dzienników poinformowało, powołując się na znajomych Kate, że księżna marzy o trójce dzieci, co z kolei wywołało spekulacje, że być może tym razem spodziewa się bliźniąt. Rozpoczęły się też oczywiście spekulacje dotyczące płci. Póki co, wiadomo tylko, kogo życzyłby sobie dziadek czyli książę Karol.



Jestem bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że tym razem będzie dziewczynka! - wyznał.

Będziecie śledzić doniesienia związane z kolejnym royal baby?

Ostatnie zdjęcia księżnej przed ogłoszeniem ciąży: