Drew Barrymore długo nie była singielką. Niedawno rozstała się z Justinem Longiem, a już widuje się ją z nowym chłopakiem. Niestety wydaje się, że nowy związek nie jest zbyt obiecujący bowiem jej nowy wybranek ma miano "playboya" i zrobi wszystko by być po prostu znanym. Jednym słowem lubi się lansować, a przy Drew z pewnością będzie miał do tego okazję. Mowa o Willu Kopelmanie. Will jest synem Ariego Kopelmana, byłego dyrektora domu mody Chanel.

Może załatwi Drew jakieś zniżki?