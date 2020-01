Dramatyczny apel gwiazdy The Voice of Poland! "Pomóżcie! Nie chcę przestać oddychać"

Finalistka programu "The Voice of Poland", Maja Kapłon, zmaga się ze straszną chorobą, która każdego dnia powoduje ogromny ból i problemy z oddychaniem. Od kilku miesięcy trwa zbiórka na kosztowną operację kręgosłupa, która jest jedyną szansą na powrót do zdrowia i uratowanie życia dziewczyny. Piosenkarka ponownie poprosiła swoich obserwatorów o pomoc. Tym razem zdecydowała się o tym zaśpiewać.

Maja Kapłon błaga o pomoc w zbiórce pieniędzy na kosztowną operację kręgosłupa

Maja Kapłon w dalszym ciągu prosi o pomoc w zbiórce środków na niezwykle kosztowną operację kręgosłupa. Wokalistka wymaga pilnego zabiegu stabilizacji i resekcji kręgosłupa w Nowym Jorku, którego koszt wynosi aż 5 milionów złotych! W ostatnich miesiącach stan finalistki "The Voice of Poland" dramatycznie się pogorszył - pojawiły się między innymi problemy z oddychaniem, a stalowy pręt, który podtrzymywał kręgosłup Mai, pękł. Dodatkowo piosenkarka ma bardzo silne bóle bioder, a także problemy z nerkami.

- Wyziębiłam nogi przez otwarte okno, więc mam problemy z nerkami, ale nie da się inaczej, żebym mogła swobodnie oddychać. Muszę ćwiczyć płuca. Każda kreska więcej w pojemności płuc daje nadzieję, że wytrzymają do czasu operacji. Robię sobie krótkie spacery według zaleceń lekarza, ale skutkują one bólami bioder. Nie mogę przez nie często spać w nocy... Oprócz tego mam robioną refleksologię, czyli masaże zakończeń nerwowych na stopach, aby usprawnić prace narządów wewnętrznych - wyznała niedawno Maja Kapłon.

Piosenkarka niedawno opublikowała dramatyczny apel. Maja zdecydowała się na krótkim filmiku zaśpiewać i w ten sposób poprosić o pomoc. Widać, że 24-latka z trudem wydobywa z siebie dźwięki. W ręce zaś trzyma kartkę z napisem: "Proszę, pomóżcie! Nie chcę przestać oddychać!" Pod nagraniem zamieściła również poruszający wpis.

Cudowni, ostatnio śpiew traktuje jako ćwiczenie oddechu... Walczę aby płuca wytrzymały do czasu operacji, wzmacniam nogi i jem zdrowiej 🌹

Dziś mój kolega z zespołu podesłał mi instrumental, pomysł na utwór, wypisał w nim jakby mój nastrój... i za pierwszym razem wpadła mi melodia oraz tekst... Nie ukrywam, że sporym wysiłkiem było zaśpiewanie.

Proszę Was dziś o pomoc przez mój śpiew, tylko tak potrafię 🌹❤️🙏🏻

Wasza May

24 stycznia odbędzie się charytatywny koncert w warszawskim klubie Stodoła, na którym wystąpią między innymi: Michał Szpak, Roksana Węgiel, Marcin Sójka czy Tomson i Baron. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie Mai Kapłon. Na ten moment brakuje jeszcze 2,2 mln złotych.

Maja Kapłon zamieściła poruszające wideo, na którym prosi o pomoc internautów

Wokalistka od urodzenia zmaga się z problemami z kręgosłupem. Niestety w ostatnich miesiącach jej stan dramatycznie się pogorszył!