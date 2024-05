W ostatnich dniach o Filipie Chajzerze jest dość głośno, ale niestety, przyczyniły się do tego poważne zarzuty. Mimo ogromnej burzy, prezenter starał się nie wycofywać z mediów, ale presja ze strony opinii publicznej stawała się coraz większa. W końcu ten nie wytrzymał i opublikował w sieci bardzo emocjonujący wpis. Powiedział "dość".

Już nie tylko aferą wokół Dagmary Kaźmierskiej żyje kolorowa prasa. W ubiegłym tygodniu portal Goniec.pl pochylił się nad Filipem Chajzerem, ujawniając, że fundacja prezentera miała "nie wypłacić choremu na autoimmunologiczne zapalenie mózgu chłopcu 350 tys. zł z przeprowadzonej wcześniej zbiórki". Gwiazdor twierdził natomiast, że "matka 7-latka próbowała wyłudzić pieniądze pod pretekstem leczenia". Z wersji Chajzera wynika, że sprawa została zgłoszona odpowiednim organom. Tymczasem wyszło na jaw także, że zarzuty usłyszał jedynie dyrektor fundacji, Krzysztof Ś., który miał przywłaszczyć sobie 700 tys. zł.

Chociaż Filip Chajzer nie zdecydował się na całkowite odsunięcie się od mediów, jednocześnie unikał komentarza w sprawie. To z kolei wydawało się coraz bardziej burzyć internautów, którzy domagali się oświadczenia. W końcu prezenter przerwał milczenie i opublikował na swoim profilu komunikat. Nawiązał w nim jednak nie tylko do afery, ale i... swojego zmarłego syna!

W tym roku bowiem upłynęła 9. rocznica tragicznej śmierci Maksymiliana, który, gdyby żył, skończyłby 18 lat! Śmierć syna, który był oczkiem w głowie Filipa, zmieniła jego życie w koszmar i pogrążyła w głębokiej depresji. W najnowszym wpisie prezenter uznał, że "zawsze zadziwiało go to, jak łatwo ludzie potrafili pokłócić się o głupoty". On sam do dziś żałuje pewnej sytuacji, w której emocje wzięły górę.