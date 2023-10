Już dziś wieczorem, 13 maja o godzinie 21:00 nowy odcinek "Zawsze warto". Co tym razem wydarzy się w hicie Polsatu z udziałem Katarzyny Zielińskiej, Weroniki Roasti i Julii Wieniawy?

Przed nami kolejna emocjonująca odsłona serialu, w którym Dorota (Katarzyna Zielińska) trafi do szpitala! Lekarze będą próbowali ustalić, co jej zaszkodziło, a Łukasz (Paweł Ławrynowicz) zrobi wszystko, by nikt nie zaczął podejrzewać właśnie jego...

Kiedyś dałbym sobie rękę uciąć, że nigdy by nic nie wzięła, ale ostatnio pracuje z młodym zespołem. Może rzeczywiście ktoś jej coś dosypał. Teraz wszyscy się szprycują w tych korporacjach, nie? - mąż Doroty powie do lekarza, który zleci badania toksykologiczne.

Co jeszcze wykombinuje mąż Doroty? Zobaczcie fragment nowego odcinka "Zawsze warto"!

