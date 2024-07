Prezenterka TVP to osoba niezwykle kochająca zwierzęta. Od pewnego czasu była właścicielką kotki Gosi. Niestety, dwa tygodnie temu zwierzątko zaginęło!

Reklama

- Wróciłam do domu i zauważyłam, że Gosi nie ma. Myślałam, że poszła się gdzieś poszwędać, bo nasze koty to koty wychodzące. Byłam przekonana, że niebawem wróci z kociej wyprawy, bo tak bywało do tej pory. Tymczasem minęło kilka dni, a po Gosi nie ma śladu. Ma obróżkę z numerem telefonu. Niestety, do tej pory nikt nie zadzwonił. Rozwiesiliśmy ogłoszenia ze zdjęciami, ale nic to nie dało. Obawiam się, że Gosia przepadła na dobre - Szulim opowiedziała "Super Expressowi" tę smutną historię.

Nie warto tracić nadziei. Może jeszcze cała sprawa dobrze się skończy, czego oczywiście z całego serca życzymy!

Reklama

(ac)