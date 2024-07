Joanna Horodyńska uwielbia oceniać styl gwiazd w swoim programie "Gwiazdy na dywaniku". Ostatnio skrytykowała sukienkę Anny Muchy, którą miała na premierze kreskówki. Przyznała też, że uwielbia aktorkę, a kreację mogła obronić tylko jedna gwiazda. Zobacz: Horodyńska masakruje sukienkę Muchy z premiery kreskówki. Tylko jedna gwiazda mogłaby obronić taki zestaw

Dość krytycznie do mody panującej na salonach odnosi się także Dorota Wróblewska. Dzisiaj obie panie spotkały się podczas konferencji ramówkowej Polsat Cafe, na której promowały program "Shopping Queen". Producentka pokazów mody zabrała głos odnośnie stylizacji Joanny Horodyńskiej, która bez wątpienia była zwalająca z nóg. Stylistka przyciągała uwagę wszystkich gości, a Wróblewska podczas trwania spotkania pochwaliła zestaw:

Wielki szacunek dla Joanny, bo wygląda niestety zjawiskowo. Za każdym razem się jej pytam ile to kosztowało, a Joanna z wielką satysfakcją odpowiada: "Maksymalnie 300 zł". Muszę powiedzieć, że fantastycznie, że Joasia pokazuje, że nie o kasę chodzi w modzie tylko o pomysł, o to co mamy w głowach.

Obojętnie nie mógł przejść też Tomasz Jacyków, który prywatnie przyjaźni się z Horodyńską:



To, co Joanna ma dzisiaj na sobie to absolutny freestyle. Zaburzone proporcje, a i tak wszystko się zgadza. Właśnie o to chodzi, że są ludzie, którzy stanowią inspirację dla innych i ich się po prostu nie ocenia.