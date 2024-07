Dorota Wróblewska krytycznie oceniła stylizację Zosi Ślotały. Producentka pokazów wzięła pod lupę strój i dodatki w jakich Ślotała pojawiła się na pokazie najnowszej kolekcji MMC. Zosia wybrała na tę okazję krótką czarną sukienkę z frędzlami, wiązane szpilki i czerwony kapelusz.

Look stylistki zdecydowanie nie przypadł do gustu Dorocie Wróblewskiej. Co napisała na Facebooku?

I kto by powiedział, że Zofia Ślotała jest stylistką? W przypadku tej stylizacji można powiedzieć, że szewc bez butów chodzi. Zestaw w stylu bonanza jest teatralny. Kolejny raz celebrytka może mieć do mnie pretensje, ale sama powinna przyjrzeć się, gdzie popełnia podstawowe błędy. Całość jest zbyt dosłowna: frędzle, kapelusz i buty kompletnie niepasujące do zestawu. Wszystko wygląda jak komplecik country odpowiedni na festiwal muzyczny w Mrągowie (pod warunkiem zmiany obuwia)- oceniła Wróblewska.

Czy Zosia Ślotała odpowie na krytykę swojej koleżanki? To nie pierwszy raz kiedy Dorota Wróblewska niezbyt przychylnie komentuje poczynania stylistki. Zaledwie kilka miesięcy temu pomiędzy paniami doszło do ostrej wymiany zdań po tym jak producentka pokazów wytknęła Ślotale i Sablewskiej, że mają swoje stylistki - choć same są stylistkami.

Nie wiem czy to już starcza demencja czy kolejna desperacka próba zwrócenia na siebie uwagi przez Panią Dorotę Wroblewską. Proponuję wrzucać więcej modowych postów na 'bloga' zamiast pustych historyjek, które spryciulka Dorotka wie, że będą się dobrze klikały na portalach plotkarskich.

P.s. - Doroto, nie próbuj nawet się tłumaczyć ze swojego wpisu o domniemanych stylistach stylistek ponieważ nie zamierzam wchodzić z Tobą w dyskusje, której jedynym celem będzie promocja Twojej osoby.

Miłego Dnia! - odpowiedziała jej wówczas Zosia Ślotała.

Dorota Wróblewska przesadziła? Zobaczcie która stylizacji Zosi Ślotały nie przypadła jej do gustu.

Zosia Ślotała na pokazie kolekcji MMC.

Dorota Wróblewska krytycznie oceniła stylizację Zosi.