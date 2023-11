Dorota Wellman to jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych. Widzowie kochają jej poczucie humoru, a także cenią za przemyślane pytania i umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. Dziennikarka zyskała sympatię widzów również dzięki swojej szczerości. Dorota Wellman otwarcie mówi o swojej wadze. Nie jest to dla niej problemem. Jednak wiele kobiet wstydzi się dodatkowych kilogramów, które chciałyby ukryć pod ubraniami.

Ostatnio w "Dzień Dobry TVN" pojawił się cykl, w którym Ewa Zakrzewska radzi, jak powinny ubierać się panie w rozmiarze plus size, co bardzo ucieszyło dziennikarkę. Podczas premiery swojej książki "I Ty możesz być modelką" Dorota Wellman zdradziła także, co jeszcze stacja planuje w tym temacie. Posłuchajcie!

Dorota Wellman jest dla wielu kobiet plus size ikoną stylu.

