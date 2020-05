Dorota Szelągowska pokazała metamorfozę swojego domu na Warmii! Pokazała też słodki "minidomek"

Dorota Szelągowska pokazała, jak odmieniła wnętrza swojego domu na Warmii i co zrobiła z pięknym małym drewnianym domkiem, który od ponad roku stoi na jej działce.

Gwiazda TVN ze względu na pandemię koronawirusa wolała na jakiś czas wyprowadzić się z apartamentu w Warszawie i razem z rodziną spędza "narodową kwarantannę" w posiadłości na Warmii. Ostatnio Dorota Szelągowska pokazała swoim fanom jak wygląda jej królestwo, a przy okazji zdradziła, co zmieniła w domu podczas kwarantanny!

Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Dorota Szelągowska już od kilku lat prowadzi programy, w których pokazuje Polakom jak mogą zmienić swoje mieszkania i domy. W takich telewizyjnych hitach jak "Dorota Was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Polowanie na kuchnię" gwiazda TVN już wiele razy udowodniła, że jest ekspertką w kwestii remontów i wnętrzarskich metamorfoz.

Teraz Dorota Szelągowska pokazała, jak zmieniła pokój gościnny w swoim domu na Warmii.

Poddałam metamorfozie sypialnię gościnną- całe 4,5 m2. Ale nie o tym- potrzebowałam karnisza. Natychmiast. Wśród pól i łąk, na skraju lasu. Z pomocą przyszła brzoza, resztę załatwiły wkręty i drut do roślin. Tak że można ... 😂😂😂- napisała na Instagramie.

To jeszcze nie koniec! Okazuje się, że Dorota Szelągowska postanowiła również przemalować mały drewniany domek, który stoi nad stawem.

(...) Nad stawem wyglądał bajkowo, ale za bardzo odcinał się od reszty zabudowań- mocny niebieski kolor bardziej pasował do nadmorskiej scenerii. Postanowiłam go przemalować, tak, by kolorem zlewał się z niebem- zdradziła gwiazda TVN.