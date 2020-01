Dorota Szelągowska zmieniła fryzurę! Nowa długość i kolor

Dorota Szelągowska zdecydowała się na kolejną metamorfozę fryzury. Gwiazda rozjaśniła włosy jeszcze bardziej niż do tej pory, lekko je podcięła i zaczesała na bok. Jej nowa fryzura sprawia wrażenie artystycznego nieładu - tak naprawdę jest bardzo przemyślana.

Potargane loby i boby - najmodniejsza fryzura 2020

Fryzura Doroty Szelągowskiej to jeden z największych trendów, który będzie rządził w 2020 roku. Perfekcyjnie gładkie, nabłyszczone boby i loby w 2020 roku zostawmy na wielkie okazje. Na co dzień nosić je będziemy lekko pofalowane i nonszalancko potargane - dokładnie tak jak robi to Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska pokazała, jak wyglądała jej metamorfoza.

Oto jej efekt. Ładnie wygląda w nowej fryzurze?

Tak Dorota Szelągowska wyglądała jeszcze niedawno. Jasne blond włosy to jej znak charakterystyczny. Do tej pory jednak Dorota zawsze zaczesywała włosy z równym przedziałkiem pośrodku.

Instagram

Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu Dorota Szelągowska miała ciemne włosy. Gwiazda pracę w telewizji zaczynała już kilkanaście lat temu - zobaczcie, jak się zmieniła przez te lata! >>> Dorota Szelągowska przeszła niesamowitą metamorfozę! Zobaczcie jak zmieniła się przez lata!

My wolimy ją zdecydowanie w wersji blond!