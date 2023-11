Dorota Szelągowska otwarcie przyznała się do tego, że w ciąży przytyła prawie 30 kilogramów. Okazuje się, że większość zbędnych kilogramów udało jej się już zrzucić. To nie pierwsza gwiazda, która zdradza sekret powrotu do figury sprzed ciąży. Ostatnio swoją tajemnicą podzieliła się też Małgorzata Socha. Zobaczcie, jak gwieździe wnętrzarskich programów udało schudnąć aż 20 kilogramów!

Sekret figury Doroty Szelągowskiej!

Dorota Szelągowska w „Dzień dobry TVN” przyznała, w jaki sposób walczy z dodatkowymi kilogramami:

W ciąży przytyłam 30 kilogramów. Od razu po porodzie zrzuciłam 10 kilogramów, potem następne 10 - szczerze przyznała gwiazda.

Okazuje się, że architektka korzystała z pomocy dietetyczki, która uświadomiła ją, co może jeść, a jakich produktów musi unikać. Otrzymała od niej ogromne wsparcie:

Agnieszka Mielczarek, blogerka kulinarna, która jest też coachem, ona mnie bardzo wspiera. Otworzyła też własny catering i dzięki temu noszę tę pudełeczka. Ja kocham jeść! Nie jestem osobą, która jakoś specjalnie o siebie dba, a Agnieszka złapała mnie "za mordę"! - zdradziła Dorota Szelągowska.

Kim jest Agnieszka Mielczarek?

Agnieszka Mielczarek jest blogerką i autorką książek o zdrowym odżywianiu. Swój młody wygląd zawdzięcza diecie. Od jakiegoś czasu prowadzi również własną firmę cateringową z popularną szczególnie wśród gwiazd dietą pudełkową. Prywatnie jest ukochana Pascala Brodnickiego, razem wychowują synka Leo.

Dorota Szelągowska

