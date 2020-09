Jak połączyć pracę z życiem prywatnym? Dorota Szelągowska zdradza tajemnicę: "Większość moich przyjaciół..."

Dorota Szelągowska przeżywa wyjątkowy czas. Jej najnowszy program "Totalne remonty Szelągowskiej" wkrótce będzie miał swoją premierę na antenie TVN. Oznacza to, że dziennikarka właśnie awansowała na jedną z głównych gwiazd tej stacji. Wiąże się to jednak z wyjątkowo napiętym grafikiem - Dorota nagrywa obecnie dwa programy telewizyjne (i to w różnych zakątkach Polski!), aktywnie uczestniczy w tworzeniu projektów metamorfoz domów i mieszkań, ma własną firmę projektową, a oprócz tego jest przecież mamą - ma 2,5-letnią córeczkę Wandę oraz 19-letniego syna Antoniego!

Jak udaje się jej połączyć wszystkie te obowiązki?

Zobacz także: Ile razy się przeprowadzała? Na co wydaje najwięcej pieniędzy? Tego nie wiedzieliście o Dorocie Szelągowskiej

Jak Dorota Szelągowska łączy pracę z życiem prywatnym

Przede wszystkim może liczyć na pomoc niani oraz rodziny. W opiece nad małą Wandą bardzo często pomaga jej syn!

Antek jest genialnym bratem, a moja córka jest w niego wpatrzona. W czasie pandemii, gdy potrzebowałam czasu na pracę, Antek całkowicie przejmował opiekę nad Wandą - wyznała gwiazda w najnowszym magazynie "Flesz".

To nie wszystko! Szelągowska znalazła również bardzo ciekawy sposób na łączenie pracy z życiem prywatnym.

W momencie kiedy ma się tak mało czasu jak ja, trzeba żyć kompaktowo. Mój dom i moje biuro są w odległości 50 metrów, także dotarcie do pracy zajmuje mi minutę. Większość moich przyjaciół ze mną pracuje, więc oszczędzam czas na spotkania po pracy.

Śmieje się dziennikarka i dodaje, że z przyjaciółmi nie tylko pracuje - jeździ też z nimi na wakacje, a nawet spędza wspólnie święta. I choć jej grafik zapełniony jest po brzegi, a czas na urlop znajdzie dopiero w listopadzie, stara się jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi. Co najchętniej wtedy robi?

Córka kocha układać puzzle, malować, czytać. Nie umiem bawić się z nią lalkami, ale buduję jej świetne domki, zamki z piasku czy klocków. A ona ze mną.

Więcej o Dorocie Szelągowskiej w najnowszym wydaniu magazynu "Flesz"!

Instagram