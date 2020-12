Dorota Szelągowska przyznała się do nietypowego nałogu

Dorota Szelągowska od lat bawi i wzrusza miliony widzów, nadając drugie życie mieszkaniom bohaterów swoich programów. Pewna siebie i charyzmatyczna gwiazda udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a z nawet najmniejszej i najmniej ustawnej przestrzeni, da się wyczarować przytulny, modny i cieszący oko kąt. Jak się jednak okazuje, aranżacja wnętrz i tworzenie własnoręcznych dekoracji to nie jedyna pasja, a wręcz uzależnienie gwiazdy TVN. Córka Katarzyny Grocholi właśnie przyznała się do nałogu, bez którego nie wyobraża sobie życia. Będziecie zaskoczeni!

Dorota Szelągowska przyznała się do nietypowego uzależnienia

Dorota Szelągowska od lat jest uznawana przez swoich fanów za królową remontów. Energiczna, pomysłowa i pełna pasji prezenterka nie tylko przyczyniła się do znacznego podwyższenia standardów życia uczestników swoich show, jak "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Dorota Was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej", ale również nauczyła Polaków, jak zmyślnie gospodarować przestrzenią, by jej nie zagracić, a jednocześnie cieszyć się ogromem schowków. Teraz ulubienica mas przyznała, że urządzanie wnętrz nie jest jej jedynym niecodziennym nałogiem.

W rozmowie z "Faktem" Dorota przyznała, że od lat w jej życiu jest jeszcze jedno, kosztowne i wyszukane uzależnienie. Nie spodziewajcie się jednak używek, czy zakupoholizmu. Dorota Szelągowska jest uzależniona od przeprowadzek!

Ciężko mi zatrzymać się w jednym konkretnym domu i zostać w nim na dłużej. W swoim życiu przeprowadzałam się już 25 razy i dalej co jakiś czas czuję, że to już czas na kolejną zmianę domu – przyznaje w rozmowie z „Faktem” Dorota Szelągowska.

Gwiazda TVN nie widzi w swoim uzależnieniu nic złego, a nawet podkreśla, że już zaczyna się zastanawiać nad kolejną zmianą miejsca zamieszkania.

Nie wiem, z czego to wynika, ale wiem, że jakoś mocno mi to nie przeszkadza. Teraz kocham swój dom na Warmii, ale nie mogę zagwarantować, że to moje ostatnie miejsce zamieszkania – podkreśla Szelągowska.

Trzeba przyznać, że 25 przeprowadzek to naprawdę niezły wynik, szczególnie ze względu na fakt, że Dorota ma zaledwie 40 lat.

Dorota Szelągowska przyznała się do uzależnienia od przeprowadzek. Czy kiedyś na dobre gdzieś osiądzie?