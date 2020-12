Dorota Szelągowska pokazała się bez makijażu, a w sieci zawrzało! Gwiazda TVN komentuje "Ludzie powariowaliście?!"

Dorota Szelągowska opublikowała krótkie nagranie w którym komentuje zamieszanie pod jej ostatnim postem na Instagramie. Gwiazda TVN nie ukrywa, że jest zaskoczona niektórymi wpisami internautów, którzy uznali, że ktoś, kto publikuje w sieci zdjęcia bez makijażu musi być odważny. Jak oceniła to Dorota Szelągowska?

W miniony czwartek Dorota Szelągowska opublikowała na Instagramie kilka zdjęć na których możemy zobaczyć, jak wygląda przed wejściem na plan swojego programu i jak prezezntuje się, kiedy zajmą się nią makijażyści i fryzjerzy.

Internauci byli zachwyceni, że gwiazda TVN pokazała swoją "metamorfozę". Pojawiły się również wpisy, że Dorota Szelągowska jest odważna, skoro publikuje zdjęcia bez makijażu.

Dorota Szelągowska po kilku godzinach postanowiła odnieść się do niektórych wpisów.

Zostałam posądzona dzisiaj o odwagę oraz o dystans do siebie i muszę to wszystko sprostować. Umieściłam dzisiaj w internecie zdjęcie, na którym jestem przed i po makijażu. Umieściłam je po to, by pokazać jaką pracę wykonuje tak zwany "beauty team". To jest w ogóle fajne, człowiek tak sobie siada i potem jest całkowicie piękny. Nagle to zdjęcie wywołało jakąś burzę. Nagle się okazało, że jestem odważna, mam do siebie dystans, że to jest fantastyczne. Ludzie, czy wy powariowaliście?- zaczęła gwiazda TVN. Naprawdę uważacie, że umieszczenie zdjęcia bez makijażu ma jakikolwiek związek z odwagą? Ja naprawdę nie wykazałam się odwagą. Znam wielu odważnych ludzi, słyszymy o nich na co dzień. Medycy chociażby. Biorąc pod uwagę warunki, z którymi się mierzą w pracy. Albo ludzie wychodzący na protest na Białorusi, albo dziewczyny, które biorą udział w Strajku Kobiet. To jest odwaga. Nie nadużywajmy tego słowa. Jeżeli chodzi o dystans do siebie, to w ogóle go nie mam- dodała.