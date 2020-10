Dorota Szelągowska pokazała salon. Tym razem to jej córka zadecydowała o wyglądzie wnętrza!

Dorota Szelągowska aktualnie spędza czas na kwarantannie. Wczoraj, za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmiła, że mimo stosowania się do zasad ostrożności, zaraziła się koronawirusem. Aktualnie salon służy jej za kącik do pracy zdalnej. Właśnie pokazała go w sieci, jednak to w jakim stylu jest urządzony to zasługa jej córeczki Wandy! Internautki są zachwycone!

Zobacz także: Najpierw rozwód, a teraz to! Dorota Szelągowska przeżywa trudne chwile!

Dorota Szelągowska pokazała swój salon. Tak pracuje w domu

Dorota Szelągowska to najpopularniejsza w Polsce dekoratorka wnętrz. Zazwyczaj to ona dyktuje trendy i sprawia, że pomieszczenia wyglądają światowo. Jednak nie w przypadku swojego salonu... Przy okazji kwarantanny, po zarażeniu koronawirusem wyszło, jak naprawdę wygląda jej pokój dzienny. W tym wypadku pomysł na aranżację wcale nie był jej a... jej małej córeczki Wandy!

5. dzień izolacji. Przenoszę pracę do domu. Niestety córka woli demolkę. Po kim to ma ?

Trzeba przyznać, że demolka w takim stylu to marzenie z dzieciństwa niejednej z nas! Internautki są zachwycone kącikiem małej Wandy umieszczonym w sercu domu:

- Jaka tam demolka? Przecież tam porządek jest 👌☺️😁

- Taka baza to marzenie! Nie tylko dziecięce 😉

- Ale ładnie u nas też tak czasem jest

Kreatywność zdecydowanie po mamie!

Zobacz także: https://party.pl/newsy/dorota-szelagowska-ma-koronawirusa-zarazilam-sie-we-wlasnym-domu-zdradzila-gwiazda-tvn-130971-r1/

Dorota Szelągowska pokazała jak jej córeczka urządziła salon. Trzeba przyznać, że taki kącik to marzenie z dzieciństwa.

Mała Wanda odziedziczyła talent do projektowana wnętrz zdecydowanie po mamie.