Dorota Szelągowska pokazała efekty farbowania włosów w domu! Zobaczcie, jak teraz wygląda! 

Dorota Szelągowska sama przefarbowała sobie włosy! Musicie zobaczyć, jak teraz prezentuje się gwiazda TVN! W związku z pandemią koronawirusa prowadząca takie hity jak "Dorota Was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Polowanie na kuchnię" stosuje się do zasad "narodowej kwarantanny" i już od kilku tygodni spędza czas z rodziną w ich domu na Warmii. Dorota Szelągowska od początku kwarantanny nie odwiedzała swojego fryzjera, dlatego teraz postanowiła pozbyć się odrostów na swojej głowie! Jak sobie poradziła? Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia gwiazdy TVN!

Dorota Szelągowska pokazała efekty domowego farbowania włosów

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce już od kilku tygodni są zamknięte m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne. W związku z obostrzeniami nie można wybrać się do fryzjera, żeby pozbyć się odrostów na włosach czy skrócić swoją fryzurę. Gwiazdy, które do tej pory pokazywały się w idealnych fryzurach wzięły więc sprawy w swoje ręce! Ostatnio Doda, Blanka Lipińska i Katarzyna Skrzynecka same zadbały o swój wygląd, a efektami pochwaliły się na portalach społecznościowych. Teraz do tego grona dołączyła również Dorota Szelągowska!

Gwiazda TVN podczas relacji na InstaStories pokazała, jak farbuje się we własnym domu, a później pochwaliła się efektami koloryzacji! Jak się teraz prezentuje? Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Naszym zdaniem Dorota Szelągowska świetnie poradziła sobie w roli fryzjera! Zgadzacie się?

Zobacz także: Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie ze studniówki. Suknia odważna, ale to fryzura jest hitem!

Dorota Szalągowska farbowała włosy w domu.

Instagram

Naszym zdaniem wyszło super!