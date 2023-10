Dorota Szelągowska dostała swój nowy program "Totalne remonty Szelągowskiej", w którym zasady zupełnie się zmieniły. Tym razem to nie sami chętni do remontu swojego mieszkania zgłaszają się do programu, a robią to za nich ludzie, którym te osoby wcześniej pomogły.

Reklama

Zobacz także: Dorota Szelągowska skrytykowana za brak maseczki: "Bardzo cię lubię ale nie za brak maseczki i dystansu". Jak to tłumaczy?

Nasza reporterka postanowiła zapytać Dorotę Szelągowską o historię w nowym programie, która wzruszyła ją najbardziej. Okazuje się, że jest to historia z pierwszego odcinka - to historia Stefana, który udowadnia że nieważne skąd się wywodzimy i co wydarzyło się w naszym dzieciństwie.

Nasi bohaterowie są zwykłymi ludźmi, jak każdy z nas. Ale oni wykorzystali szansę - powiedziała Dorota Szelągowska.

Reklama

Co jeszcze zdradziła? Posłuchajcie!