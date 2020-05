Dorota Szelągowska dostała nowy program. Takiego jeszcze w telewizji nie było!

Dorota Szelągowska nie zwalnia tempa! Jak poinformowało biuro prasowe TVN najsłynniejsza polska projektantka wnętrz poprowadzi nowy program, do którego ruszyły właśnie castingi. Takiego show w telewizji jeszcze nie było. Poznajcie szczegóły!

Dorota Szelągowska jest jedną z największych gwiazd TVN! Ma na swoim koncie kilka programów, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem m.in. „Dorota Was urządzi”, „Polowanie na mieszkanie” czy „Weekendowe metamorfozy Doroty”. Od 2017 stycznia prowadzi „Domowe rewolucje”. Teraz czas na kolejny!

Dla Doroty Szelągowskiej nie ma rzeczy niemożliwych! Tym razem, wraz ze swoją ekipą przeprowadzi metamorfozę całego lokum i to w ramach… niespodzianki! Bohaterowie nowego programu będą zgłoszeni przez swoich bliskich w tajemnicy. O wymarzonym remoncie dowiedzą się dopiero na początku odcinka! Szukamy osób z całej Polski, które zasługują na nowy start. Znasz kogoś, kto na co dzień robi nadzwyczajne rzeczy i pomaga innym? A może jest obecnie w trudnej sytuacji życiowej i nie ma czasu albo środków na remont? Do programu można zgłosić każdego - członka rodziny, przyjaciela, współpracownika lub sąsiada. To będzie szansa na opowiedzenie jego niezwykłej historii i zmianę całego życia - czytamy na stronie TVN.