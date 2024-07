Dorota Czaja na spacerze z dzieckiem i mężem

1 z 21

Dorota Czaja jest jedną z tych gwiazd, które w tym roku zostały mamami. Aktorka przywitała na świecie zdrowego synka, Leo. Przypomnijmy: Dorota Czaja urodziła! Znamy szczegóły

Od porodu minęły niecałe dwa miesiące, a kilka dni temu paparazzi przyłapali Dorotę na spacerze z synkiem i przystojnym mężem Grzegorzem Bilskim. Biorąc pod uwagę, że Czaja urodziła zaledwie 7 tygodni temu to trzeba przyznać, że wzorem zagranicznych gwiazd, prezentuje się fantastycznie - szczególną uwagę zwraca jej bardzo szczupła sylwetka, po której nie widać śladu dodatkowych kilogramów. Ze swoim partnerem tworzy nie tylko młodą, ale i bardzo stylową rodzinę.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Dorota już we wrześniu wróci do pracy. Aktorka szykuje się do udziału w dużym międzynarodowym projekcie za granicą. Póki co szczegóły są owiane tajemnicą.

