Poland Why Not? to projekt muzyczny, który ma na celu wypromowanie polskich artystów na świecie. Gwiazdami, które będą nas promować będą m.in. Natasza Urbańska i Patrycja Kazadi.

Reklama

Wczoraj odbyła się premiera tychże utworów. Na prezentacji pojawiła się Marta Krupa, siostra słynnej w Polsce Dżoany. Jak widać Marta nie traci czasu. Dopiero parę dni temu przyleciała do Polski, a już stara się udzielać medialnie. Czyżby sam "Taniec z Gwiazdami" jej nie wystarczał? A może chce najpierw stać się nieco bardziej rozpoznawalna, żeby w programie widzowie choć trochę ją znali?

Reklama

pijavka