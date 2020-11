Dominika z "Hotelu Paradise" kilka lat temu szokowała wyglądem: "Wyglądałam jak z kosmosu, jak Manson"

Dominika z "Hotelu Paradise 2" była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w programie. Na co dzień jest managerem studia tatuażu i spokojnie mogłaby być swoją własną wizytówką. Jej oryginalny wygląd to nie tylko naturalna uroda, ale również liczne tatuaże oraz piercing. Jej look początkowo wzbudził sporo kontrowersji jednak bardzo szybko okazało się, że to jedna z najbardziej wrażliwych osób w programie.

Okazuje się, że liczne tatuaże i kolczyki to już ta łagodniejsza wersja jej wizerunku! Dominika postanowiła powspominać to, jak lubiła wyrażać siebie jeszcze kilka lat temu:

Jak wsiadałam do taksówki, to kierowca pytał czy jest jakiś Comic Con, że ja taka przebrana, wymalowana. (...) Wyglądałam jak z kosmosu, jak Manson - mówiła na Instastory

Wyobrażacie sobie Dominikę w takiej wersji?

Dominika z "Hotelu Paradise" o swoim wyglądzie

Dominika z "Hotelu Paradise" postanowiła powspominać swoje najodważniejsze stylówki. Przyznała, że jej aktualny wizerunek, który dla wielu wydaje się być kontrowersyjny, z uwagi na liczne tatuaże oraz kolczyki, jest bardzo delikatną wersją tego, co wyrażała jeszcze kilka lat temu. Przyznała, że wówczas jej codzienne stylizacje dla przypadkowych ludzi wydawały się być wręcz przebraniem:

Teraz doszłam do takiego smacznego wyglądu w miarę normalnego ale tyle ile ja faz, stylówek przeszłam od jakiegoś emo, punk, po elfa, po "Gwiezdne Wojny" - moje stylizacje był kosmiczne, że jak wsiadałam do taksówki to kierowca pytał czy jest jakiś Comic Con, że pani taka przebrana, wymalowana. A ja mówię, nie proszę pana to na co dzień, mi się wydawało, że ja wyglądam normalnie.

Dominika przyznała, że przeszła bardzo długą drogę zanim zaakceptowała swój naturalny wygląd:

Wyglądałam jak z kosmosu, jak Manson, musiałam przejść przez to wszystko, żeby dojść do wniosku, że z moją twarzą jest ok, bo kiedyś to była moja maska, nie byłam tak świadoma swojego ciała, nie lubiłam siebie. Chętnie bym wam wrzuciła ale boję się, że to trafi wszędzie a troszeczkę mam dosyć, ile można kopać lezącego.

Ostatecznie nie zdecydowała się pokazać swoich zdjęć z okresu eksperymentowania ze swoim stylem. Ale w końcu kto z nas nie ma w swoich "tajnych" albumach zdjęć, których dziś nigdy nie wrzuciłby ponownie do sieci. Wyobrażacie sobie Dominikę w stylizacjach rodem z "Gwiezdnych Wojen" lub w mrocznej odsłonie w stylu Marilyna Mansona?

Dominika z "Hotelu Paradise" przyznała, że jako nastolatka mocno eksperymentowała ze stylem. Zdradziła, że mocny wizerunek był jej maską, ponieważ ciężko było jej zaakceptować siebie.

Jej aktualne tatuaże i piercing czasami dalej spotykają się z krytyką, ale jak sama podkreśliła to jak dziś wygląda jest delikatną wersją jej stylu sprzed lat. My uwielbiamy aktualny wizerunek Dominiki, a najważniejsze jest to, co ona o sobie myśli.